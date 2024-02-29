Владимир Путин заявил, что Россия продемонстрировала способность отвечать даже на самые сложные вызовы

Россия доказала, что может отвечать на любые, даже самые сложные вызовы, заявил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию РФ 29 февраля.
"Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году 10 лет легендарной "Русской Весне", — сказал президент.
Путин отметил, что и сейчас мужество крымчан и жителей Донбасса, которую они пронесли через годы, вызывают гордость.
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