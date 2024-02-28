В ходе рейдов сотрудников МВД России было вручено 36 повесток в военкомат мигрантам в Ростовской области

В Ростовской области десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат

В Ростовской области был проведен рейд сотрудниками МВД России. При его проведении были найдены мигранты, которые не поставлены на военный учёт. По итогам рейда 36 человек получили повестки в военкомат.

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Следуя законам России, после того, как человек получил гражданства нашей страны, он должен встать на учёт воинской обязанности. Но в действительности некоторые из них этому положению в законе не следуют.

Как сообщалось ранее, мигрант в Челябинской области был лишён гражданства Российской Федерации. Случилось это потому, что он не появился в военкомате после двухнедельного срока, который дают чтобы встать на учет. Также было выявлено, что он дал ложные данные для получения российского гражданства.