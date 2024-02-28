В Ростовской области был проведен рейд сотрудниками МВД России. При его проведении были найдены мигранты, которые не поставлены на военный учёт. По итогам рейда 36 человек получили повестки в военкомат.
Следуя законам России, после того, как человек получил гражданства нашей страны, он должен встать на учёт воинской обязанности. Но в действительности некоторые из них этому положению в законе не следуют.
Как сообщалось ранее, мигрант в Челябинской области был лишён гражданства Российской Федерации. Случилось это потому, что он не появился в военкомате после двухнедельного срока, который дают чтобы встать на учет. Также было выявлено, что он дал ложные данные для получения российского гражданства.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.