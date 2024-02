В ходе рейдов сотрудников МВД России было вручено 36 повесток в военкомат мигрантам в Ростовской области

В Ростовской области был проведен рейд сотрудниками МВД России. При его проведении были найдены мигранты, которые не поставлены на военный учёт. По итогам рейда 36 человек получили повестки в военкомат.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International