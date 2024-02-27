Мурманская область: за информирование о пьяных водителях можно получить 5 тысяч рублей

Мурманская область: 5 тысяч рублей за нетрезвого водителя

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Бдительные и неравнодушные жители Мурманской области смогут получать по 5 тысяч рублей за сообщения о нетрезвых водителях, заявил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Чибис.

Фото: flickr.com by KOMUnews is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По поручению губернатора правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

В течение 60 дней по заявлению будет принято процессуальное решение, после чего необходимо подать заявление в Министерство региональной безопасности. Чтобы получить выплату, нужно быть совершеннолетним и подтвердить достоверность информации сотрудникам полиции. Деньги придут на банковскую карту в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.

При этом, отвечая на вопросы жителей в соцсетях, Министерство региональной безопасности сообщило, что если полиция не подтвердит сообщение о нетрезвом водителе, заявителя не привлекут к ответственности.

Подробная информация размещена на официальном сайте министерства региональной безопасности Мурманской области в разделе "Направления деятельности" во вкладке "Сообщи о нетрезвом водителе!", а также на виджете на странице министерства в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что подобные практики уже действуют в Пермском крае (5 000 р.), ЯНАО (4 000 р.), Нижегородской области (2 000 р.) и республике Коми (3 000 р.).