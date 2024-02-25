Парламент Литвы нашел в советских кладбищах пропаганду тоталитаризма

Литва: депутаты нашли основание для сноса могил советских воинов

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Литовские депутаты нашли основание, чтобы сносить могилы советских воинов, сообщает телеграм-канал Спутник.Литва.

Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поправки разработали парламентарии Домас Гришкявичюс и Стасис Туменас. В проекте предлагается разрешить демонтировать могилы и кладбища, внесенные в Реестр культурных ценностей, при наличии признаков пропаганды "тоталитарных или авторитарных режимов". Вопрос о том, являются ли захоронения "пропагандирующими", будет решать специальная комиссия.

По мнению авторов, некоторые кладбища советских солдат времен Второй мировой войны в Литве были построены с единственной целью - "прославить армию оккупационного режима и внушить гражданам чувство благодарности и морального долга перед оккупантами".

Ранее МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса из-за решений, связанных с надругательством над исторической памятью.

Напомним, что вчера, по сообщениям литовской полиции, в городе Друскининкай неизвестной жидкостью был облит памятник советским воинам, а в Алитусе краской облили захоронение жертв нацистской оккупации.

С 1941 по 1943 год на территории казарм в Алитусе был устроен концентрационный лагерь военнопленных "Шталаг-343". С мая 1943 по июль 1944 года в нем также содержались лица, перемещенные из западных областей России. В лагере погибли около 20 тысяч человек.