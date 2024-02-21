Володин: Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы

Официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Председатель палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что на официальном сайте Государственной думы запустят версию на арабском языке.
Он также напомнил, что в сентябре 2018 года сайт стал доступен на английском языке, а в сентябре 2023 года ввели формат работы на испанском языке, а в декабре-на китайском.
"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной думы", — сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении на сайте палаты.
Доступ к сайту государственной Думы России на разных языках делает ее работу понятной не только для русскоязычных граждан нашей страны, но и для жителей разных континентов. Россия активно сотрудничает с Латинской Америкой, поэтому включен испанский язык.
Китай является стратегическим партнером и на китайском языке говорят более миллиарда человек, поэтому запущена версия сайта на китайском языке. А поскольку одним из приоритетных стало Восточное направление и Северная Африка, то решено было включить в языковое меню сайта Госдумы и арабский.
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