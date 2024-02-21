Володин: Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы

Сайт Госдумы станет доступен на арабском языке

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что на официальном сайте Государственной думы запустят версию на арабском языке.

Он также напомнил, что в сентябре 2018 года сайт стал доступен на английском языке, а в сентябре 2023 года ввели формат работы на испанском языке, а в декабре-на китайском.

"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной думы", — сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении на сайте палаты.

Доступ к сайту государственной Думы России на разных языках делает ее работу понятной не только для русскоязычных граждан нашей страны, но и для жителей разных континентов. Россия активно сотрудничает с Латинской Америкой, поэтому включен испанский язык.

Китай является стратегическим партнером и на китайском языке говорят более миллиарда человек, поэтому запущена версия сайта на китайском языке. А поскольку одним из приоритетных стало Восточное направление и Северная Африка, то решено было включить в языковое меню сайта Госдумы и арабский.