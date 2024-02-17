У светлого пуховика запачкались рукава? Вот 2 способа, как их быстро очистить, что будет загляденье

Как быстро очистить пуховик в домашних условиях без химчистки

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Когда речь заходит о стирке зимней одежды, многие предпочитают доверить этот процесс профессионалам в химчистке, опасаясь порчи изделия при самостоятельной стирке.

Фото: ebuyb. one by Famartin

Тем не менее, опытные хозяйки знают несколько хитростей, позволяющих быстро и бюджетно привести в порядок пуховики.

Уксус с солью: Это эффективное средство оказывает помощь даже в случаях, когда на одежде появляются упрямые пятна. Вам потребуется два стакана воды, в которых нужно растворить столовую ложку уксуса и соли. Смочите тряпку или ватный тампон в получившемся составе и обработайте проблемный участок. Затем используйте другую чистую тряпку, смоченную в воде, для повторной обработки. Вы быстро убедитесь, что пятно исчезло без следа.

Средство для мытья посуды: Любое моющее средство обладает превосходным чистящим эффектом, не повреждая при этом пуховик. Нанесите моющее средство на загрязненную область, потрите немного и оставьте на несколько минут. Затем протрите место чистой тканью, чтобы удалить остатки моющего средства. Ваш пуховик будет выглядеть как новый, без необходимости обращаться в химчистку.