Обманутые вахтовики: история о том, как 300 рабочих из Новосибирска бросили на крайнем севере

Обманутые на севере вахтовики из Новосибирска получили по 40 тысяч рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

300 вахтовиков из Новосибирска, работавших на строительстве железной дороги на крайнем севере, были обмануты компанией ООО "Техвэб". Им обещали высокие зарплаты, но после окончания работы им не заплатили. Многие из них даже не могли вернуться домой из-за отсутствия денег. Об этом сообщает Сиб.фм.

Фото: Own work by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

После обращения в правоохранительные органы они получили лишь небольшие выплаты в размере 40 тысяч рублей каждый. Руководство компании объяснило это тем, что остальная сумма предполагалась как премиальные, однако никто из вахтовиков не заработал на них.

Многие из пострадавших влезли в долги, пока следователи и прокуроры продолжают проверку.