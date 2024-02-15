Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские ученые создали методы обучения роботов на основе языковых моделей
Олимпийский чемпион Большунов признался, что подумывал в августе закончить со спортом
Модные иконы в огне войны: обзор сериала "Новый взгляд"
Врач Прощаев заявил, что уменьшение движения не помогает суставам
Таможня США задержала тысячи автомобилей Volkswagen из-за одной китайской детали
Как обеспечить сбалансированный рацион для собаки: советы экспертов
НАТО создаст в Польше тренировочный центр для ВСУ
Эксперт озвучил цену за тур в КНДР в 2024 году
Мужчина из Тюмени получил незаконные выплаты от СФР
Обманутые вахтовики: история о том, как 300 рабочих из Новосибирска бросили на крайнем севере

Обманутые на севере вахтовики из Новосибирска получили по 40 тысяч рублей

0:43
Общество

300 вахтовиков из Новосибирска, работавших на строительстве железной дороги на крайнем севере, были обмануты компанией ООО "Техвэб". Им обещали высокие зарплаты, но после окончания работы им не заплатили. Многие из них даже не могли вернуться домой из-за отсутствия денег. Об этом сообщает Сиб.фм.

Обманутые на севере вахтовики из Новосибирска получили по 40 тысяч рублей
Фото: Own work by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

После обращения в правоохранительные органы они получили лишь небольшие выплаты в размере 40 тысяч рублей каждый. Руководство компании объяснило это тем, что остальная сумма предполагалась как премиальные, однако никто из вахтовиков не заработал на них.

Многие из пострадавших влезли в долги, пока следователи и прокуроры продолжают проверку.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев РФ объявила в розыск первое лицо Эстонии премьера Каллас. Это только начало Любовь Степушова
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Последние материалы
В воздухе Уфы на 2,2 раза нашли превышение содержания кумола
Психиатр Макеева рассказала, что физические нагрузки вылечат синдром хронической усталости
Американские ученые обнаружили способность рыбы длинноперый губан видеть кожей
Тайны ресторанного варения пельменей: как приготовить идеальное блюдо из полуфабрикатов
Выставку "Россия" на ВДНХ продлили до июля
Превратим старую сковороду в антипригарное чудо: простой способ с солью, который используют опытные хозяйки
Семь красных флагов мастера по маникюру: проверь, есть ли они у твоего
Российские ракеты уничтожили военные объекты Украины в Киевской и городе Днепр
Эксперт по туризму представил основные правила для посещения КНДР
Комнатные растения, которым не нужно много света
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников