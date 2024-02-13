Шокирующее разоблачение: бывшая учительница в Казани пригрозила ученику ножом, ей грозит тюремное заключение

Бывшая учительница в Казани приговорена за угрозу убийством ученикУ

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Судебное разбирательство по делу бывшей учительницы-дефектолога из Казани завершилось признанием её виновной по статье об угрозе убийством.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Инцидент произошел в мае 2023 года, когда женщина ворвалась в класс и угрожала ученику, прижав к его шее нож. Об этом сообщает inkazan.ru.

Позже она также пригрозила другому преподавателю. В результате суда ей было назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ.

Возможность обжалования приговора сохраняется как для стороны защиты, так и для обвинения.