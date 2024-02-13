В Ростове открытие памятника Жванецкому пошло не плану: "Он ненавидел Россию"

В Ростове на открытии памятника Жванецкому произошёл скандал

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

На открытии памятника в Ростове Михаилу Жванецкому полиция задержала женщину, назвавшую писателя-сатирика русофобом.

Фото: ВКонтакте

На церемонии открытия памятника юмористу на Пушкинской улице выступал губернатор региона Василий Голубев. Представителя власти перебила женщина: "А никого не смущает, что тут устанавливается памятник русофобу? Он ненавидел Россию, мечтал сравнять её с землёй".

Голубев не согласился с заявлениями гражданки. Он отметил, что Жванецкий любил страну и многое для неё сделал.

СМИ сообщают, что "патриотически настроенную" активистку задержали. В пресс-службе губернатора в беседе с изданием "Подъём" информацию о задержании не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить.