В Ростове открытие памятника Жванецкому пошло не плану: "Он ненавидел Россию"

На открытии памятника в Ростове Михаилу Жванецкому полиция задержала женщину, назвавшую писателя-сатирика русофобом.
На церемонии открытия памятника юмористу на Пушкинской улице выступал губернатор региона Василий Голубев. Представителя власти перебила женщина: "А никого не смущает, что тут устанавливается памятник русофобу? Он ненавидел Россию, мечтал сравнять её с землёй".
Голубев не согласился с заявлениями гражданки. Он отметил, что Жванецкий любил страну и многое для неё сделал.
СМИ сообщают, что "патриотически настроенную" активистку задержали. В пресс-службе губернатора в беседе с изданием "Подъём" информацию о задержании не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить.
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