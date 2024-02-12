Мало кто знает, зачем опытные хозяйки применяют лак для волос к обуви: вы удивитесь

В условиях гололеда многие из нас сталкиваются с проблемой скользящей обуви. Однако есть несколько методов, как справиться с этой неприятностью и сделать поверхность подошвы менее скользкой.
1. Новая обувь: Если вы хотите сделать свою новую обувь менее скользкой, попробуйте ходить в ней по шероховатой поверхности, такой как гравий, бетон или брусчатка. Это не только сделает подошву менее скользкой, но также поможет разносить новую обувь. Если этот способ не подходит, можно воспользоваться наждачной бумагой, обработав поверхность подошвы.
2. Насадки и спреи: Если обувь по-прежнему скользит, на рынке доступны специальные насадки и покрытия, предназначенные для решения этой проблемы. Их легко закрепить к подошве. Также можно использовать специальные набойки или резиновые накладки, подходящие для любого сезона. Металлические набойки и спреи против скольжения также являются вариантами, хотя могут иметь "побочный эффект" в виде стука во время ходьбы.
3. Другие средства: Лак для волос может быть полезным при слабом гололеде или влажном асфальте. Распылите лак на подошву, подождите, пока он высохнет, но не ставьте обувь на пол. Детские объемные краски также подходят для устранения скольжения — просто нанесите их на подошву и дайте высохнуть. Однако эффект может быть краткосрочным, и процедуру придется повторять. Липкая лента или пластырь с плотной тканевой основой также могут помочь в борьбе со скользящей обувью.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.