Мало кто знает, зачем опытные хозяйки применяют лак для волос к обуви: вы удивитесь

Как сделать обувь менее скользкой: советы и методы в условиях гололеда

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

В условиях гололеда многие из нас сталкиваются с проблемой скользящей обуви. Однако есть несколько методов, как справиться с этой неприятностью и сделать поверхность подошвы менее скользкой.

Фото: commons.wikimedia. org by Springginggelar is licensed under public domain

1. Новая обувь: Если вы хотите сделать свою новую обувь менее скользкой, попробуйте ходить в ней по шероховатой поверхности, такой как гравий, бетон или брусчатка. Это не только сделает подошву менее скользкой, но также поможет разносить новую обувь. Если этот способ не подходит, можно воспользоваться наждачной бумагой, обработав поверхность подошвы.

2. Насадки и спреи: Если обувь по-прежнему скользит, на рынке доступны специальные насадки и покрытия, предназначенные для решения этой проблемы. Их легко закрепить к подошве. Также можно использовать специальные набойки или резиновые накладки, подходящие для любого сезона. Металлические набойки и спреи против скольжения также являются вариантами, хотя могут иметь "побочный эффект" в виде стука во время ходьбы.

3. Другие средства: Лак для волос может быть полезным при слабом гололеде или влажном асфальте. Распылите лак на подошву, подождите, пока он высохнет, но не ставьте обувь на пол. Детские объемные краски также подходят для устранения скольжения — просто нанесите их на подошву и дайте высохнуть. Однако эффект может быть краткосрочным, и процедуру придется повторять. Липкая лента или пластырь с плотной тканевой основой также могут помочь в борьбе со скользящей обувью.