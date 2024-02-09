Какое наказание грозит виновникам крупного пожара на севере столицы, рассказал адвокат Почуев

Адвокат Почуев заявил, что виновным в пожаре в Москве может грозить до 10 лет тюрьмы

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Адвокат Александр Почуев рассказал о наказаниии виновных в крупном пожаре на севере Москвы.

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Юрист объяснил, что криминалисты в рамках доследственной проверки могут отыскать состав преступления, последствием которого стал масштабный пожар в жилом районе столицы.

Он отметил, что может открыться дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее певица Наталья Штурм рассказала, как ночью спасалась из своего горящего дома.

"По таким делам ответственность может составить до десяти лет лишения свободы, но на практике виновники часто обходятся условными сроками", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Адвокат объяснил, что доказательствами по такому делу будут документальные источники.

Гораздо труднее, по словам Почуева, доказать факт поджога, так как это потребует проведение непростых экспертиз.