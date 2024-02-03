3 способа избавления от пятен краски для волос на одежде, о которых знают опытные хозяйки

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Сохранить излюбленную вещь, по которой попала краска для волос, возможно, если принять соответствующие меры вовремя. Существуют три метода, которые включают использование средств, обычно имеющихся у большинства женщин дома.

Фото: en.wikipedia by Rabbitslayer21 is licensed under public domain

Перекись водорода: секрет быстрого действия

Первый метод, с которым стоит ознакомиться, — использование перекиси водорода. Этот способ наиболее эффективен, если начать его применение немедленно после того, как краска попала на одежду. Особенно полезен для белых вещей из-за отбеливающего эффекта перекиси водорода. Просто смочите проблемный участок 3%-ным раствором перекиси водорода, оставьте на 30 минут, затем тщательно сполосните и отправьте вещь в стиральную машину.

Уксус: универсальное средство для цветных и белых тканей

Второй метод включает использование 9%-ного раствора уксуса. Это универсальное средство подходит как для цветных, так и для белых вещей. Принцип работы тот же, что и с перекисью: залейте пятно уксусом и подождите 20 минут, затем тщательно сполосните и отправьте вещь в стиральную машину для обычного цикла стирки.

Ацетон: радикальный метод для плотных тканей

Третий, более радикальный метод, включает в себя использование ацетона. Следует отметить, что этот способ подходит для плотных натуральных тканей, так как может повредить более нежные материалы. Процесс аналогичен предыдущим: смочите проблемный участок, подождите 30 минут, тщательно сполосните и постирайте. Важно помнить о возможных последствиях на различных типах тканей перед применением ацетона.