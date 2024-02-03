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3 способа избавления от пятен краски для волос на одежде, о которых знают опытные хозяйки

1:40
Общество

Сохранить излюбленную вещь, по которой попала краска для волос, возможно, если принять соответствующие меры вовремя. Существуют три метода, которые включают использование средств, обычно имеющихся у большинства женщин дома.

3 способа избавления от пятен краски для волос на одежде, о которых знают опытные хозяйки
Фото: en.wikipedia by Rabbitslayer21 is licensed under public domain

Перекись водорода: секрет быстрого действия

Первый метод, с которым стоит ознакомиться, — использование перекиси водорода. Этот способ наиболее эффективен, если начать его применение немедленно после того, как краска попала на одежду. Особенно полезен для белых вещей из-за отбеливающего эффекта перекиси водорода. Просто смочите проблемный участок 3%-ным раствором перекиси водорода, оставьте на 30 минут, затем тщательно сполосните и отправьте вещь в стиральную машину.

Уксус: универсальное средство для цветных и белых тканей

Второй метод включает использование 9%-ного раствора уксуса. Это универсальное средство подходит как для цветных, так и для белых вещей. Принцип работы тот же, что и с перекисью: залейте пятно уксусом и подождите 20 минут, затем тщательно сполосните и отправьте вещь в стиральную машину для обычного цикла стирки.

Ацетон: радикальный метод для плотных тканей

Третий, более радикальный метод, включает в себя использование ацетона. Следует отметить, что этот способ подходит для плотных натуральных тканей, так как может повредить более нежные материалы. Процесс аналогичен предыдущим: смочите проблемный участок, подождите 30 минут, тщательно сполосните и постирайте. Важно помнить о возможных последствиях на различных типах тканей перед применением ацетона.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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