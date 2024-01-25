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Как перестать перекусывать вредной едой: девять простых шагов к здоровому питанию

Чистота на кухне и маленькие тарелки: простые способы избавиться от привычки перекусывать не здоровой пищей

2:13
Общество » Полезные советы

В наше время все больше людей стремятся вести здоровый образ жизни, что подразумевает отказ от вредных привычек, включая перекусы неполезной пищей. Это сложная задача, но эксперты HerBeauty.co дают несколько советов, которые могут облегчить этот переход.

Чистота на кухне и маленькие тарелки: простые способы избавиться от привычки перекусывать не здоровой пищей
Фото: ok.ru

Поддерживайте чистоту на кухне

Исследования показывают, что беспорядок на кухне стимулирует перекусывание вредной едой, в то время как чистота и порядок могут снизить эту тягу.

Помещайте здоровые закуски на видное место

Если отказаться от вредных перекусов трудно, можно спрятать их и положить вместо них полезные варианты. Это сделает процесс выбора более простым в момент искушения.

Увеличивайте потребление воды

Иногда жажда может восприниматься как голод, поэтому попробуйте пить стакан воды, когда хочется перекусить вредной пищей.

Держите под рукой свежие фрукты

Держите миску с фруктами рядом – это здоровый способ перекусывать, удовлетворяя потребность в сладком, без лишних калорий.

Не смотрите телевизор во время еды

Отключите все отвлекающие факторы, такие как телевизор, во время приема пищи. Это позволит вам полностью сосредоточиться на еде и избежать переедания.

Очистите ленту социальных сетей

"Визуальный голод" от изображений вкусной еды в социальных сетях может усилить желание перекусить нездоровой пищей. Отписывайтесь от подобных аккаунтов и фокусируйтесь на здоровом питании.

Используйте тарелки меньших размеров

Использование тарелок меньшего размера может визуально увеличить порцию еды, что обманывает мозг и снижает количество потребляемой пищи.

Планируйте свою еду заранее

Регулярное планирование приемов пищи упрощает соблюдение здорового рациона и уменьшает стресс, связанный с выбором еды каждый раз.

Найдите подлинную мотивацию

Определите, почему вы хотите избавиться от привычки перекусывать вредной пищей и придерживайтесь этой мотивации. Записывайте свои цели и причины, чтобы они были всегда перед глазами и помогали вам преодолевать соблазны.

Помните, что изменения происходят постепенно, и каждый маленький шаг приближает вас к вашей цели.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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