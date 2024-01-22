В Севастополе 23 и 24 января будут выходными

В Севастополе 23 и 24 января будут выходными из-за проблем с подачей воды

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В Севастополе 23 и 24 января будут не рабочими днями в связи с проблемами с подачей горячей воды. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

Издание "Эхо Севастополя" сообщило о том, что сегодня будет сокращенный рабочий день с 13.00, завтра и в среду — выходные. Работать будут только экстренные службы.

"Перебои с водой в городе будут еще в течение недели. На аппаратном совещании, совмещенном с КЧС, обсудили ситуацию со возобновлением штатного водоснабжения" — сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Установлено, что причины, по которым было прекращено водоснабжение — большое количество снега на улицах, который начал таять, после чего вода пошла в реки.

Известно, что схема водоснабжения в Севастополе — секретная, она считается одной из самых сложных в стране.

Ранее сообщалось о том, что воздушную тревогу объявили дважды в Сеавастополе 5 января, движение по крымскому мосту было перерыто. Также в городе приостановили движение морского и наземного общественного транспорта.

Ранее также стало известно о том, что украинский офицер заявил, что ВСУ попытались снести Крымский мост, ПВО и убить побольше русских.