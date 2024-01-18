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За публичные призывы к экстремизму прокурор запросил для Игоря Стрелкова почти пять лет колонии

Прокурор запросил для Игоря Стрелкова 4 года и 11 месяцев колонии

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Общество

Прокурор запросил для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова 4 года и 11 месяцев колонии общего режима за публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Стрелкова.

Прокурор запросил для Игоря Стрелкова 4 года и 11 месяцев колонии
Фото: Фото: syl.ru

Игорь Стрелков виновным себя не считает. По версии его адвоката Александра Молохова, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.

Слушания по делу Стрелкова проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Ранее Игорь Стрелков (настоящая фамилия – Гиркин), бывший сотрудник ФСБ, работал министром обороны ДНР. Но в последнее время вел деятельность блогера. Причем нередко выступал со скандальными заявлениями.

Игоря Стрелкова обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за двух постов в Telegram. Блогера задержали 21 июля прошлого года.

 

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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