За публичные призывы к экстремизму прокурор запросил для Игоря Стрелкова почти пять лет колонии

Прокурор запросил для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова 4 года и 11 месяцев колонии общего режима за публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Стрелкова.
Игорь Стрелков виновным себя не считает. По версии его адвоката Александра Молохова, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.
Слушания по делу Стрелкова проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме.
Ранее Игорь Стрелков (настоящая фамилия – Гиркин), бывший сотрудник ФСБ, работал министром обороны ДНР. Но в последнее время вел деятельность блогера. Причем нередко выступал со скандальными заявлениями.
Игоря Стрелкова обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за двух постов в Telegram. Блогера задержали 21 июля прошлого года.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.