В Красноярске за 2023 год отловили больше тысячи собак

Эффективная борьба с бездомными собаками в Красноярске: стерилизация и контроль численности

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2023 году службы по отлову собак в Красноярске успешно поймали 1182 бездомных животных, из которых 505 были возвращены в город после стерилизации. Ветеринары осмотрели каждое животное, при этом те, у кого выявлена немотивированная агрессия, оставлены под пожизненный уход. В настоящее время в городских приютах находится 865 таких собак, обеспечиваемых за счет городского бюджета.

Как сообщает prmira.ru, сравнивая с прошлым годом, в 2022 году было поймано 2004 собаки, из которых 909 вернулись на улицы. Важно отметить, что количество жалоб на бездомных собак существенно снизилось: в 2023 году было зарегистрировано 3009 случаев, в то время как в 2022 году их было 4179.

Администрация города также сообщила о проведенном исследовании аграрного университета в 2023 году, которое показало снижение численности бездомных собак в городе с примерно 10 000 в 2018 году до 5438.

С начала текущего года в службу 005 поступило 66 заявок, и уже 30 собак были успешно отловлены в ответ на эти обращения.