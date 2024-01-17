Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НТВ высказался об отмене премьеры сериала "Слово пацана"
Юная теннисистка Андреева, победившая 6-ю ракетку мира на Australian Open, не думает о рейтингах
Врач Шупарский: постоянная усталость может указывать на серьезные болезни
В мэрии прокомментировали убийство человека собаками
Экс-советник президента Клименко: распознать телефонного вора поможет диалог
Доцент Васильева рассказала, что делать, если вы затопили соседей
Экс-глава криминальной полиции: в Белгороде пытаются дестабилизировать ситуацию
Скандал в мире футбола: Хацкевич оскорбил Волгоград, вызвав волнение в спортивной общественности
Мэр Орска Козупица заявил, что нельзя отменять уроки в морозы
В Красноярске за 2023 год отловили больше тысячи собак

Эффективная борьба с бездомными собаками в Красноярске: стерилизация и контроль численности

1:25
Общество

В 2023 году службы по отлову собак в Красноярске успешно поймали 1182 бездомных животных, из которых 505 были возвращены в город после стерилизации. Ветеринары осмотрели каждое животное, при этом те, у кого выявлена немотивированная агрессия, оставлены под пожизненный уход. В настоящее время в городских приютах находится 865 таких собак, обеспечиваемых за счет городского бюджета.

Как сообщает prmira.ru, сравнивая с прошлым годом, в 2022 году было поймано 2004 собаки, из которых 909 вернулись на улицы. Важно отметить, что количество жалоб на бездомных собак существенно снизилось: в 2023 году было зарегистрировано 3009 случаев, в то время как в 2022 году их было 4179.

Администрация города также сообщила о проведенном исследовании аграрного университета в 2023 году, которое показало снижение численности бездомных собак в городе с примерно 10 000 в 2018 году до 5438.

С начала текущего года в службу 005 поступило 66 заявок, и уже 30 собак были успешно отловлены в ответ на эти обращения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой Виктор Пахомов Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране Михаил Плисюк
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Какие продукты вредны для кошек
Тройная польза для вашего сада: эти дары природы незаменимы на дачном участке
Тройная польза для вашего сада: эти дары природы незаменимы на дачном участке
Последние материалы
Как определить, что твой возможный избранник труслив: вот 9 признаков мужчин-трусов
La Libre: Россия потребовала от Бельгии компенсации за замороженные активы
Врачи США назвали чай напитком от всех болезней
Теннисистка Павлюченкова отметила некрасивое поведение болельщиков во время матча с Бадосой
Как заставить нешипованные шины лучше цепляться за лед
Фильмы о людях, которые изменили свою жизни с помощью путешествия
Рецепт вкуснейшего салата с курятиной и ананасами
Салат с курицей и авокадо покорит сердце гостей вашего праздника
Если хозяйкам надоело протирать запотевшее зеркало в ванной, есть 3 метода антизапотевания
В Китае врач потерял сознание после получасового искусственного дыхания ребенку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников