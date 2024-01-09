Михаил Ходорковский* снова объявлен в розыск

Экс-глава компании ЮКОС, Михаил Ходорковский*, объявлен в розыск по новому уголовному делу, следует из данных карточки в базе Министерства внутренних дел РФ. Сентябрь прошлого года стал временем возбуждения уголовного дела против бизнесмена по обвинениям в распространении фейков об армии РФ через социальные сети.
Как сообщает argumenti.ru, это уже не первый раз, когда на Ходорковского* выдвигают уголовные обвинения. С 2015 года он разыскивался по другому уголовному делу, и старая карточка розыска теперь изъята. После отбывания срока в колонии в 2013 году и помилования президентом РФ, Ходорковский уехал жить за границу. Кремль считает, что бизнесмен не выполнил обещаний, данных перед освобождением.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом
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