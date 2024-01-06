"Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" ранее обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть варианты увековечивания памяти бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Данная тема с самого начала получила широкий общественный резонанс и ее обсуждения не утихают по сей день.
Множество различных экспертов и людей в Сети комментируют и поддерживают инициативу. Свою точку зрения также высказал журналист-африканист Артем Блинов, автор Telegram-канала "Страх и ненависть в Бамако".
Журналист отметил, что благодаря неравнодушным людям, в Санкт-Петербурге появилась мемориальная табличка в честь Евгения Пригожина. Он поблагодарил всех тех, кто не позволяет данной инициативе забыться и уйти в долгий ящик путем резонанса в Сети.
"То, что у нас тут появилась табличка в честь главы ЧВК "Вагнер" — настоящий подвиг всех причастных, за что хочется сказать неравнодушным людям отдельное спасибо. И также спасибо хочется сказать всем людям, устроившим в сети резонанс и раздрай, который замолчать вредному лобби сил не хватило", — отметил Блинов.
Африканист подчеркнул, что всецело поддерживает данную инициативу. По его словам, в Санкт-Петербурге необходим мемориал в честь того человека, который сделал множество положительных вещей на благо Родины и вел ее в светлое будущее.
"Поэтому я и присоединюсь к волне, чего и всем желаю. Питеру нужен мемориал, памятник, дом, улица, что угодно — но в память о человеке, который для страны сделал больше, чем любой из ныне живущих. Который не боялся смелых решений, не терпел компромиссов и верил, что наша Россия заслуживает самого лучшего. И вел ее к этому самому лучшему", — резюмировал журналист.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.