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"Не боялся смелых решений": африканист Блинов рассказал о важности увековечивания памяти Евгения Пригожина

2:00
Общество

"Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" ранее обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть варианты увековечивания памяти бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Данная тема с самого начала получила широкий общественный резонанс и ее обсуждения не утихают по сей день.

"Не боялся смелых решений": африканист Блинов рассказал о важности увековечивания памяти Евгения Пригожина
Фото: ВКонтакте

Множество различных экспертов и людей в Сети комментируют и поддерживают инициативу. Свою точку зрения также высказал журналист-африканист Артем Блинов, автор Telegram-канала "Страх и ненависть в Бамако".

Журналист отметил, что благодаря неравнодушным людям, в Санкт-Петербурге появилась мемориальная табличка в честь Евгения Пригожина. Он поблагодарил всех тех, кто не позволяет данной инициативе забыться и уйти в долгий ящик путем резонанса в Сети.

"То, что у нас тут появилась табличка в честь главы ЧВК "Вагнер" — настоящий подвиг всех причастных, за что хочется сказать неравнодушным людям отдельное спасибо. И также спасибо хочется сказать всем людям, устроившим в сети резонанс и раздрай, который замолчать вредному лобби сил не хватило", — отметил Блинов.

Африканист подчеркнул, что всецело поддерживает данную инициативу. По его словам, в Санкт-Петербурге необходим мемориал в честь того человека, который сделал множество положительных вещей на благо Родины и вел ее в светлое будущее.

"Поэтому я и присоединюсь к волне, чего и всем желаю. Питеру нужен мемориал, памятник, дом, улица, что угодно — но в память о человеке, который для страны сделал больше, чем любой из ныне живущих. Который не боялся смелых решений, не терпел компромиссов и верил, что наша Россия заслуживает самого лучшего. И вел ее к этому самому лучшему", — резюмировал журналист.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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