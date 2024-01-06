"Не боялся смелых решений": африканист Блинов рассказал о важности увековечивания памяти Евгения Пригожина

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

"Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" ранее обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть варианты увековечивания памяти бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Данная тема с самого начала получила широкий общественный резонанс и ее обсуждения не утихают по сей день.

Фото: ВКонтакте

Множество различных экспертов и людей в Сети комментируют и поддерживают инициативу. Свою точку зрения также высказал журналист-африканист Артем Блинов, автор Telegram-канала "Страх и ненависть в Бамако".

Журналист отметил, что благодаря неравнодушным людям, в Санкт-Петербурге появилась мемориальная табличка в честь Евгения Пригожина. Он поблагодарил всех тех, кто не позволяет данной инициативе забыться и уйти в долгий ящик путем резонанса в Сети.

"То, что у нас тут появилась табличка в честь главы ЧВК "Вагнер" — настоящий подвиг всех причастных, за что хочется сказать неравнодушным людям отдельное спасибо. И также спасибо хочется сказать всем людям, устроившим в сети резонанс и раздрай, который замолчать вредному лобби сил не хватило", — отметил Блинов.

Африканист подчеркнул, что всецело поддерживает данную инициативу. По его словам, в Санкт-Петербурге необходим мемориал в честь того человека, который сделал множество положительных вещей на благо Родины и вел ее в светлое будущее.