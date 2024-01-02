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Решетки для плиты и духовки станут как новенькие

1:50
Общество » Семья

Отлично, когда кухня мерцает чистотой, а все кухонные принадлежности блестят безупречно. Однако, чаще всего, реальность выглядит иначе: плита забрызгана маслом, на столе остались крошки, а следы чая и кофе украшают столешницу.

Решетки для плиты и духовки станут как новенькие
Фото: Own work by N.faskhutdinova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

При повседневном приготовлении еды для всей семьи поддерживать идеальный порядок бывает непросто, поскольку многие кухонные предметы снова оказываются нужными до того, как удастся их вымыть.

Однако среди всех забот хозяек особенно раздражают решетки на плите, в духовке, вытяжке и вентиляции. Они быстро покрываются слоем жира и копоти, и иногда даже магазинная химия не может справиться с этим.

Особенно проблематично очистить решетки от плиты и духовки из-за их крупного размера, не позволяющего погрузить их в кастрюлю с химическими средствами.

Однако существует отличный способ легко и без особых усилий избавиться от налипшей грязи на решетках. Для этого вам понадобится всего лишь стиральный порошок, который присутствует в каждом доме.

Положите старое полотенце на дно ванны и разместите на нем решетки. Затем залейте горячей водой так, чтобы решетки полностью покрылись водой, и добавьте полстакана стирального порошка и средства для мытья посуды в ванну.

Оставьте решетки на ночь, чтобы пропитались. К утру нагар и жир размягчится, разбухнет и станет легко убираемым. Возьмите металлическую щетку или нож и легко очистите решетки от налета. При необходимости ускорить процесс, можно погрузить щетку в раствор соды и средства для мытья посуды.

В результате решетки для плиты и духовки станут чистыми, словно только что приобретенными в магазине.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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