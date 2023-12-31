Депутат Роднина заявила, что спокойно реагирует на критику из-за жизни в США

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы, поделилась своим мнением по поводу критики, связанной с ее 13-летним проживанием в США. В комментарии для Sport24 она высказала спокойную реакцию на замечания относительно этого периода в ее жизни.

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Роднина подчеркнула, что жила в США в другое время, и это было обычным явлением для многих, включая тех, кто сейчас работает и живет в России. Она отметила, что прожила в Москве еще до того, как многие из нынешних критиков появились на свет, и вернулась в Москву, когда другие начали покидать страну. Роднина выразила недопонимание относительно критики своего периода жизни в США и призвала к улучшению собственной жизни вместо наблюдения за чужой.

Ирина Роднина трижды становилась олимпийской чемпионкой в парном катании и имеет богатый спортивный опыт.