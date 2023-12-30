Перонный автобус с туристами из России попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Как сообщает, Mash, из туристов никто не пострадал.
Все пассажиры были из Москвы, они прибыли в аэропорт "Боингом 777" в 10:26 по московскому времени. Водитель не справился с управлением транспорта.
Как сообщает Mash, сотрудники аэропорта не разрешали пассажирам снимать аварию.
Ранее мы сообщали о том, что возле Вешняковского проезда в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Скончался один мужчина. Автомобилю требовалась замена колеса.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.