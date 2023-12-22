Возле Вешняковского проезда в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Скончался один мужчина.
Инцидент произошел на крайней правой полосе МСД. Водителю Toyota Camry требовалось совершить остановку. Его автомобилю требовалась замена колеса. Грузовик "ГАЗель" совершил наезд на легковую машину. Затем он столкнулся с Lada Largus. У водителя Toyota Camry зафиксированы травмы, в результате которых он скончался на месте происшествия. Остальные участники происшествия не пострадали, сообщил источник в экстренных службах Телеканалу "360".
На место ДТП прибыли медицинские специалисты и полиция. Выяснялись все обстоятельства произошедшего.
Салат "Красная шапочка" — простое полезное блюдо для новогоднего стола.