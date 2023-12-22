Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить постный салат с кальмарами для новогоднего стола
На АЗС объяснили, почему нельзя заправлять машину на 500 рублей
ВС РФ ударит по базам НАТО, если F-16, переданные ВСУ, будут взлетать оттуда
Мама Дмитрия "Пухляша" Красилова выступила с трогательной речью на прощании
Как отличить качественную красную икру от икры второго сорта
Sina: в Китае вздохнули с облегчением, узнав об отказе России перейти в АФК
Как выбрать спелый сладкий ананас
Автоэксперт Рязанов нашел способ эффективного торга за подержанные авто
Банду, торгующую иностранными лекарствами, задержали в Перми

Мужчина скончался в ДТП с тремя автомобилями на востоке в Москве

0:50
Происшествия

Возле Вешняковского проезда в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Скончался один мужчина.

Мужчина скончался в ДТП с тремя автомобилями на востоке в Москве
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Инцидент произошел на крайней правой полосе МСД. Водителю Toyota Camry требовалось совершить остановку. Его автомобилю требовалась замена колеса. Грузовик "ГАЗель" совершил наезд на легковую машину. Затем он столкнулся с Lada Largus. У водителя Toyota Camry зафиксированы травмы, в результате которых он скончался на месте происшествия. Остальные участники происшествия не пострадали, сообщил источник в экстренных службах Телеканалу "360".

На место ДТП прибыли медицинские специалисты и полиция. Выяснялись все обстоятельства произошедшего.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Полезно и безумно вкусно: праздничный салат "Красная шапочка" запомнится гостям

Салат "Красная шапочка" — простое полезное блюдо для новогоднего стола.

Простой салат "Красная шапочка": вкусное и полезное блюдо для праздничного стола
Эти советы по уходу за спатифиллумом обеспечат ему хороший рост
Бутоны спатифиллума станут огромными, как парус корабля: простые советы по уходу обеспечат хороший рост
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень
В стране — ближайшем союзнике Киева — предрекли крах Украины
Весь мир уже неспособен победить армию России Дмитрий Плотников Прослушка Залужного: версии и факты Алексей Гончаров Уроки Плевны: военные лавры русским доставались дорогой ценой  Сергей Лебедев
Два автомобильных бренда нашли способ вернуться на рынок РФ
Вырастите 800 кг картофеля с сотки без парши и проволочника: садовод с 30-летним стажем раскрыл секрет, как это сделать
Рассада томатов не перерастёт и не вытянется: агроном предложил хитрый метод — саженцы будут крепкими
Рассада томатов не перерастёт и не вытянется: агроном предложил хитрый метод — саженцы будут крепкими
Последние материалы
На АЗС объяснили, почему нельзя заправлять машину на 500 рублей
ВС РФ ударит по базам НАТО, если F-16, переданные ВСУ, будут взлетать оттуда
Мама Дмитрия "Пухляша" Красилова выступила с трогательной речью на прощании
Как отличить качественную красную икру от икры второго сорта
Sina: в Китае вздохнули с облегчением, узнав об отказе России перейти в АФК
Мужчина скончался в ДТП с тремя автомобилями на востоке в Москве
Как выбрать спелый сладкий ананас
Автоэксперт Рязанов нашел способ эффективного торга за подержанные авто
Весь мир уже неспособен победить армию России
Банду, торгующую иностранными лекарствами, задержали в Перми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников