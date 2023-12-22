Мужчина скончался в ДТП с тремя автомобилями на востоке в Москве

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Возле Вешняковского проезда в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Скончался один мужчина.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Инцидент произошел на крайней правой полосе МСД. Водителю Toyota Camry требовалось совершить остановку. Его автомобилю требовалась замена колеса. Грузовик "ГАЗель" совершил наезд на легковую машину. Затем он столкнулся с Lada Largus. У водителя Toyota Camry зафиксированы травмы, в результате которых он скончался на месте происшествия. Остальные участники происшествия не пострадали, сообщил источник в экстренных службах Телеканалу "360".

На место ДТП прибыли медицинские специалисты и полиция. Выяснялись все обстоятельства произошедшего.