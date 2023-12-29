Уилан заявил о страхе быть брошенным США из-за возможного обмена Гершковича

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывший американский морпех Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и находящийся в заключении, заявил, что может оказаться брошенным властями США, поскольку между Москвой и Вашингтоном действует соглашение об обмене журналиста NYT Эвана Гершковича. Так, Уилан может остаться в России на неопределённый срок. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции WTOP.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

"Я боюсь, что администрация президента США Джо Байдена проработает соглашение для возвращения Эвана Гершковича и оставит меня здесь", — сказал Уилан.

Отметим, что Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Российские силовики обнаружили на его флешке была информацию, составляющая государственную тайну.

В 2020 году Уилана признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения.

Ранее сообщалось о том, что Путин ответил на вопрос о возможной выдаче Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже. Вопросы о самой возможности выдачи Гершковича и Уилана в США не могут быть разрешены в сторону положительного для них разрешения.