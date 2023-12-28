Вице-премьер Абрамченко пообещала стабилизацию цен на яйца

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Цены на яйца стабилизируются после Нового года, пообещала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости в четверг, 28 декабря

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Она заверила, что яиц в России хватит всем.

"А с учётом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом", — пояснила замглавы правительства.

По её словам, ажиотаж с яйцами похож на то, что творилось с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом во время пандемии. После спада "предновогодней волны" всё вернётся на круги своя.

Впрочем, был и объективный фактор, призналась Абрамченко: производство яиц снизилось на 700 миллионов штук из-за вспышки птичьего гриппа, что и породило лихорадочный спрос.

Она выразила надежду, что принятые Минсельхозом меры нормализуют ситуацию с яйцами. "Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук", — уточнила чиновница.