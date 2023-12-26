Бизнес-коуч Портнягин подал в суд на ФНС из-за задолженности в 64 млн рублей

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Бизнес-коуч Дмитрий Портнягин обратился в Арбитражный суд Московской области, пытаясь оспорить неверную задолженность в размере 64 миллиона рублей, выставленную ему ФНС.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Портнягина "Трансформатор"

Основным поводом для спора является счёт, предъявленный налоговой автору книги "Трансформатор" и сооснователю закрытого бизнес-клуба Club 500 в размере почти 64 миллионов рублей. Портнягин считает эту сумму завышенной и предпринимает юридические шаги для её уменьшения.

Он обратился в суд с требованием отменить решения об отчислениях, принятые налоговыми органами, сообщает Telegram-канал SHOT.

Важно отметить, что сам бизнес-наставник проживает в Дубае. В социальных сетях Портнягин имеет значительную аудиторию, превышающую 1,5 миллиона подписчиков, что придает особую остроту данному судебному разбирательству.