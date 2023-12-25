С 1 января поднимут цены на питание в школах и детсадах Челябинска

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинске с 1 января увеличатся цены на питание в школах и детских садах. Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации города, родители столичных школьников и дошкольников будут вынуждены заплатить больше за питание своих детей.

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Так, начиная с 1 января 2024 года, расходы на питание учащихся начальных классов увеличатся до 78 рублей в день. Для учеников 1-4 классов обеды останутся бесплатными, включая в себя также молоко.

Для тех родителей, чьи дети имеют одного из родителей, призванных на военную службу по мобилизации или участвующих в специальной военной операции, предусмотрено бесплатное двухразовое горячее питание по 153,92 рубля в день, сообщает kursdela.biz.

Льготы на бесплатное горячее питание сохранятся и для льготников 5-11 классов.

В дошкольных учреждениях стоимость питания составит 133 рубля в день.

Согласно данным мэрии, 88% учащихся получают горячее питание в школах, а также все дети, посещающие детские сады.