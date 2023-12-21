Шукшина опубликовала кадры, на которых рыдающие птичницы выбрасывают живых цыплят на снег

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина поделилась душераздирающим видео, на котором плачущие сотрудницы птицефабрики Курской области вырасывают живых цыплят в мусорные баки.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Заслуженная артистка России разместила в своём Telegram-канале кадры пятилетней давности с птицефабрики "Красный Октябрь" Курской области. Женщины, отработавшие на производстве по 25 лет, на кадрах рыдают и выносят живых цыплят коробками, которые оказываются на снегу. Птицефабрику закрыли, а сотрудниц уволили.

Актриса написала, что данное видео актуально, так как показывает "катастрофический результат, который мы имеем сейчас".

Шукшина упрекнула чиновников в нежелании добиваться продовольственной безопасности. Она считает, что птицефабрику могли бы сохранить, если бы организациии оказали помощь.

Ранее Мария Шукшина объяснила причину дефицита яиц в России.