Мария Шукшина поделилась душераздирающим видео, на котором плачущие сотрудницы птицефабрики Курской области вырасывают живых цыплят в мусорные баки.
Заслуженная артистка России разместила в своём Telegram-канале кадры пятилетней давности с птицефабрики "Красный Октябрь" Курской области. Женщины, отработавшие на производстве по 25 лет, на кадрах рыдают и выносят живых цыплят коробками, которые оказываются на снегу. Птицефабрику закрыли, а сотрудниц уволили.
Актриса написала, что данное видео актуально, так как показывает "катастрофический результат, который мы имеем сейчас".
Шукшина упрекнула чиновников в нежелании добиваться продовольственной безопасности. Она считает, что птицефабрику могли бы сохранить, если бы организациии оказали помощь.
Ранее Мария Шукшина объяснила причину дефицита яиц в России.
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