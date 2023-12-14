Мария Шукшина объяснила, почему в России наблюдается нехватка продукции птицеводства — яиц и курятины.
Заслуженная артистка России прокомментировала новость о том, что Россия будет наращивать импорт яиц.
"Свои птицефабрики разорили и обанкротили и теперь сокрушаются, что не смогли нарастить производство. Кто будет нести яйца, если куриц нет?" — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени в своём Telegram-канале.
Актриса выразила опасения по поводу того, что член НАТО Турция потребует что-то взамен от России в обмен на поставку яиц.
В этом Шукшина увидела угрозу для суверинитета России.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.