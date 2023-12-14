Шукшина о дефиците яиц в России: "Свои птицефабрики разорили и обанкротили"

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Мария Шукшина объяснила, почему в России наблюдается нехватка продукции птицеводства — яиц и курятины.

Фото: Openverse by Compassion in World Farming is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Заслуженная артистка России прокомментировала новость о том, что Россия будет наращивать импорт яиц.

"Свои птицефабрики разорили и обанкротили и теперь сокрушаются, что не смогли нарастить производство. Кто будет нести яйца, если куриц нет?" — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени в своём Telegram-канале.

Актриса выразила опасения по поводу того, что член НАТО Турция потребует что-то взамен от России в обмен на поставку яиц.

В этом Шукшина увидела угрозу для суверинитета России.