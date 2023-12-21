Около 11% сказали, что встречают Новый год в плохом настроении. 34% не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника. Такие итоги приводит ВЦИОМ.
Среди респондентов, провожающих 2023 год с хорошим настроением, число женщин (56%) превосходит число мужчин (49%). В возрастной категории старше 60 лет этот показатель наиболее большой - 57%.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".