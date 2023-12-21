ВЦИОМ: большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом

Около 11% сказали, что встречают Новый год в плохом настроении. 34% не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника. Такие итоги приводит ВЦИОМ.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Среди респондентов, провожающих 2023 год с хорошим настроением, число женщин (56%) превосходит число мужчин (49%). В возрастной категории старше 60 лет этот показатель наиболее большой - 57%.