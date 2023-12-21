"Царьград": актёр Анатолий Белый* не любит русских и просит за это денег

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Список иностранных агентов пополнил убежавший в Израиль русофоб Анатолий Белый*. Настоящая фамилия актёра — Вайсман*.

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

По этому поводу он, конечно, разразился антирусской тирадой. Можно отметить несколько моментов в его эпосе.

Например, явные признаки завышенного самомнения. Иноагент описывает себя так, якобы Россия пригвоздила его к позорному столбу. Хотя включение в реестр иностранных агентов — это всего-навсего официальное признание того, что человек получает финансы из зарубежного кармана, что показывает меркантильные мотивы его русофобии, пишет "Царьград".

Издание отмечает, что заламывание рук Вайсмана ни к чему — его никто не назначал демонической фигурой. Ему просто нужно признать, что он не любит русских и хочет за это получать деньги, пишет издание. Как это бывает часто у иноагентов — всё мелко и банально.

Кстати, не перестаёт поражать степень ненависти актёра (к слову уроженца Западной Украины) к Российской Федерации. Правда, Россию он всё-таки назвал "родиной", пусть и с маленькой буквы. Человек, который обязан нашей культуре и нашему народу всем, желает РФ "мирового зла, хаоса, тоталитаризма и терроризма".

* Внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.