Число детских "гендерных клиник" увеличивается в США

3:49 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Соединённые Штаты Америки, по всем общим человеческим мерилам, ориентирам и канонам, при Джозефе Робинетте Байдене-младшем стремительно деградируют. Деградируют США, прямо скажем, в пропасть.

Фото: Википедия

Интересную статистику опубликовали в США республиканцы. Касается она детских "гендерных клиник". Это те клиники, где мальчикам, пардон, что-то отрезают, а девочкам что-то пришивают. Повторюсь, дело касается детей.

Так вот, с 2002 года спрос на эти клиники вырос в 15 тысяч раз! Статистика даже имеет своё довольно демоническое название: "Спрос рождает предложение".

Кстати, странным образом большинство клиник расположены на юге США. Не знаю, почему такая тенденция, но факт налицо. Наверное, климат для этого благоприятствует.

"Количество педиатрических "гендерных клиник" резко возросло за последние два десятилетия, точно так же, как число трансидентифицирующейся молодёжи увеличилось более чем на 4000% за тот же период времени”, — говорит клинический психолог из Калифорнии и советник Genspect Джозеф Бурго.

Ну тут к бабке не ходи, если их стало больше, то значит, на них есть огромный спрос.

Ценности эти нам чужды. Тут я могу привести слова ещё и Папы римского, который одобрил разрешение священникам благословления однополых браков. И если такие радикальные изменения в политике Ватикана, то дело худо.

Ну а что касается Соединённых Штатов, то иначе как катастрофой это не назовёшь. Закладывается мощная бомба под здоровье целой нации. И это не в какой-то там далёкой перспективе. Это будет в ближайшие 15-20 лет.

Эти искалеченные несчастные дети, которых обманули их родители, дяди, тёти (на минуточку, это большой бизнес!). Наверняка всё это является основой для всей фармакологии тех районов. Однозначно, деньги там колоссальные.

Ведь все дети, которые изменят свой пол, ну 99%, будут уже изувечены

и физически,

и гормонально,

и морально.

Сколько мы помним случаев за последнее время, когда подростки в США просто кончают жизнь самоубийством именно из-за того, что в своё время мама или папа одобрили смену его пола.

Вот тут стоило бы задуматься, а зачем американцы готовят для себя такое нездоровое, психопатическое и уродливое общество. Оно же будет не способно ни к чему: ни к репродуктивной функции, ни каким-то серьёзным военным действиям.

Я не верю, что в Америке живут одни дураки. Они не могут не понимать, что это катастрофа. Посмотрите, наркомания растёт огромными темпами, ни о каком здоровом образе жизни в крупных городах и речи не идёт — стоит пройтись по пригороду какого-нибудь крупного мегаполиса, как можно увидеть толпы этих зомби, которые живут от дозы до дозы. Причём это уже не безобидная марихуана, это уже жуткие синтетические наркотики, которые запускают необратимый процесс в организме.

И вот этот жуткий гендерный эксперимент над людьми!

Хочется просто с любопытством спросить: "А что же дальше?" Самое парадоксальное, что люди, которые делают на этом деньги, эту катастрофу выдают за передовое мышление и продвижение демократических ценностей человечества.

Думаю, нам остаётся решить, как же взаимодействовать с этими "партнёрами". Ведь страна явно скатывается в сумасшествие, а поддерживать какие-то деловые (я уже не говорю — дружеские) отношения с сумасшедшим было бы как-то странно.