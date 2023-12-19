Автор "Слова пацана" Роберт Гараев напишет книгу о женских криминальных бандах

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Автор книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х" Роберт Гараев признался, что пишет произведение о криминальных бандах, в состав которых входили женщины.

Фото: Официальный аккаунт Анны Пересильд в соцсети "Вконтакте"

Как пояснил писатель, сериал "Слово пацана", основанный на его книге, стал успешным кинопроектом. После знакомства с этой работой Жоры Крыжовникова женщины, состоявшие в криминальных "конторах", начали активно вспоминать своё прошлое, хотя раньше молчали о нём, уточнил автор.

В беседе с Forbes Гараев заявил, что книга о женских бандах будет написана для издательства Individuum.

При этом писатель назвал "достаточно страшной историей" поведение и роль девушек в криминальном мире.

Ранее Гараев сообщил, что казанские бандиты 90-х хорошо оценили сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".