Писателя Акунина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Имя писателя Бориса Акунина* пополнило перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото: Википедия

Признанный иностранным агентом писатель Бориса Акунина* получил ещё один статус. Литератора внесли в список террористов и экстремистов.

Издательство АСТ и сеть Читай город" сообщило о приостановке продаж книг Акунина и Дмитрия Быкова**. Поводом для такого решения стали публичные заявления писателей, выступающих против проведения спецоперации на Украине.

Сообщается, что слова Акунина "требуют правовой оценки".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** признан Минюстом РФ иностранным агентом