Имя писателя Бориса Акунина* пополнило перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Признанный иностранным агентом писатель Бориса Акунина* получил ещё один статус. Литератора внесли в список террористов и экстремистов.
Издательство АСТ и сеть Читай город" сообщило о приостановке продаж книг Акунина и Дмитрия Быкова**. Поводом для такого решения стали публичные заявления писателей, выступающих против проведения спецоперации на Украине.
Сообщается, что слова Акунина "требуют правовой оценки".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
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