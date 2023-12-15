Книги Акунина и Быкова* убирают из продажи

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Оба писателя эмигрировали из РФ и публично осуждали проведение СВО. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, Быков признался, что ему обидно за убийства граждан России, но претензий к Украине у него нет, а Акунин предлагал создать программу помощи дезертирам из российских ВС.

Фото: Фото: syl.ru

"Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", - приводятся слова генерального директора издательства АСТ Павла Гришкова.

Книги уже исчезли из продажи в сети магазинов «Читай-город» и «Буквоед». Как сообщили в объединенной розничной сети, что это связано с недавними провокационными высказываниями писателей. Однако издательство и книжная сеть не уточняют, о каких именно высказываниях идет речь.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента