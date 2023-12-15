Зюганов поделился переживанием за Путина: "Выпорол бы того, кто вас выпустил без шапки"

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что никогда бы не позволил Владимиру Путину выйти на мороз без головного убора, как это случилось с президентом в Северодвинске.

Фото: КПРФ

Ранее на встрече с главами фракций и представителями Госдумы Путин затронул в разговоре посещение атомной подводной лодки "Красноярск" и атомного подводного крейсера "Император Александр III", на которых была проведена торжественная церемония поднятия флага РФ. Мероприятие проходило в Северодвинске 11 декабря, в морозную погоду, и президент РФ был на ней с непокрытой головой.

Зюганова этот факт возмутил до глубины души.

"Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание", — сказал Зюганов.

Путин сказал, что относит это замечание и к себе. А "выпороть — это мы умеем", добавил президент, улыбнувшись.