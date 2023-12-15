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Зюганов поделился переживанием за Путина: "Выпорол бы того, кто вас выпустил без шапки"

1:07
Общество

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что никогда бы не позволил Владимиру Путину выйти на мороз без головного убора, как это случилось с президентом в Северодвинске.

Зюганов поделился переживанием за Путина: "Выпорол бы того, кто вас выпустил без шапки"
Фото: КПРФ

Ранее на встрече с главами фракций и представителями Госдумы Путин затронул в разговоре посещение атомной подводной лодки "Красноярск" и атомного подводного крейсера "Император Александр III", на которых была проведена торжественная церемония поднятия флага РФ. Мероприятие проходило в Северодвинске 11 декабря, в морозную погоду, и президент РФ был на ней с непокрытой головой.

Зюганова этот факт возмутил до глубины души.

"Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание", — сказал Зюганов.

Путин сказал, что относит это замечание и к себе. А "выпороть — это мы умеем", добавил президент, улыбнувшись.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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