Литвинова вернулась в Петербург из Франции

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Актриса театра и кино Рената Литвинова написала в своем Telegram-канале о том, что вернулась в Петербург после гастролей в Европе. В последнее время она проживала во Франции.

Фото: соцсети Ренаты Литвиновой

В Telegram она опубликовала фото, на котором стоит возле новогодней елки.

"На пути к маме — в самом домашнем отеле Астория, в котором просыпаешься, как у себя", — говорится в сообщении.

Точные причины возвращения актрисы из Парижа не установлены. В России она не была с 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что актриса Рената Литвинова рассказала, как живет после отъезда во Францию.