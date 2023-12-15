Актриса театра и кино Рената Литвинова написала в своем Telegram-канале о том, что вернулась в Петербург после гастролей в Европе. В последнее время она проживала во Франции.
В Telegram она опубликовала фото, на котором стоит возле новогодней елки.
"На пути к маме — в самом домашнем отеле Астория, в котором просыпаешься, как у себя", — говорится в сообщении.
Точные причины возвращения актрисы из Парижа не установлены. В России она не была с 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что актриса Рената Литвинова рассказала, как живет после отъезда во Францию.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".