Первая часть большая ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, была полностью посвящена специальной военной операции.
Отвечая на вопросы журналистов, глава государства озвучил цифры российских военных, принимающих участие в СВО.
"Протяженность линии соприкосновения — свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка — 617 тысяч", — сказал президент.
Что касается числа мобилизованных граждан России, то Путин отметил, что в первую волну удалось набрать 300 тысяч человек.
"Эти люди отлично воюют, 14 из них стали Героями России. 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий", — подчеркнул президент.
Из тех, кто был мобилизован, 41 тысяча уже уволилась по состоянию здоровья и находится дома.
Также Владимир Путин назвал число россиян, которые приняли решение пойти защищать Родину, заключив контракт с Министерством обороны. Таковых на сегодняшний день порядка 486 тысяч человек.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.