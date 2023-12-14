Путин сообщил, что группировка российской армии в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Первая часть большая ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, была полностью посвящена специальной военной операции.

Фото: Минобороны РФ

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства озвучил цифры российских военных, принимающих участие в СВО.

"Протяженность линии соприкосновения — свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка — 617 тысяч", — сказал президент.

Что касается числа мобилизованных граждан России, то Путин отметил, что в первую волну удалось набрать 300 тысяч человек.

"Эти люди отлично воюют, 14 из них стали Героями России. 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий", — подчеркнул президент.

Из тех, кто был мобилизован, 41 тысяча уже уволилась по состоянию здоровья и находится дома.

Также Владимир Путин назвал число россиян, которые приняли решение пойти защищать Родину, заключив контракт с Министерством обороны. Таковых на сегодняшний день порядка 486 тысяч человек.