Забайкалье осталось без отопления при минус 43 градусах на улице

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Забайкалья, родом из города Борзя обратилась с жалобой на отсутствие отопления. Температура в регионе составляет минус 43 градуса. Информацию приводит "Газета.Ru".

Фото: vashgorod.ru

Отопления в квартире на улице Чайковского отсутствует уже около десять дней, заявила женщина. С 4 декабря вода в батареях изменяла температуру неоднократно.

Отмечается, что температура воздуха на улице продолжает держаться от минус 38 до 43 градусов. Обогреватель обеспечивает плюс 17 градусов.

Женщина также заявила, что подобная ситуация с отоплением наблюдается во многих домах. Кроме того, жительница Забайкалья отметила, что схожая ситуация наблюдалась в 2022 году.

Ранее также сообщалось, что в Свердловской области пенсионерка замёрзла насмерть в своём доме без отопления, газа и воды. Женщина не выдержала суровую зиму и замёрзла насмерть в своём доме.