Как всё таки завершилась ситуация с высадкой детей в мороз –30

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В мэрии рассказали о случае, когда детей, севших в автобус №23 в Красноярске, выставили из транспортного средства из-за неисправного терминала для оплаты проезда.

Фото: TG-канал Евгения Тишковца

Инцидент произошел в холодный вечер 8 декабря, когда кондуктор сообщил детям, что терминал не работает, и вынудил их покинуть автобус на остановке у ТРЦ "Июнь". Встреча с мэром и представителями перевозчика не привела к конкретному решению, исход событий оценивается по записи с камер видеонаблюдения в автобусе.

Как утверждают в мэрии, не удалось однозначно определить, были ли дети выгнаны, и ситуация требует дальнейшего расследования. Кондуктору могут грозить меры дисциплинарной ответственности, хотя мама одного из детей выступила против лишения лицензии перевозчика, сообщает prmira.ru.



