Расстрелявшие псковских десантников участники банды Басаева предстанут перед судом

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Следственный комитет РФ завершил расследование дела членов банды Басаева, напавших на военных в Чечне в 2000 году.

Фото: https://cdn.iportal.ru

Длившееся без малого 23 года следствие наконец-то завершено. Об этом со ссылкой на СКР сообщает "Лента.ру".

На скамью подсудимых отправятся четыре боевика из банды террористов Басаева и Хаттаба. Их обвиняют по части 2 статьи 209 ("Участие в банде"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих") УК РФ.

Обвиняемые в конце февраля 2000 года тщательно подготовили и совершили вооружение нападение на псковских десантников, расквартированный в Чечне.

От рук бандитов погибли 84 военнослужащих, а четверо получили тяжелые ранения.

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