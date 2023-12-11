Сомнолог Кудинов: "Спать 10 часов - это плохо"

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество Отдых

Режим сна играет огромную роль в обеспечении полноценной жизнедеятельности организма. Качество и количество сна непосредственно влияют на наше физическое и психическое здоровье, а также на нашу способность работать эффективно и принимать решения.

Фото: https://www.kippy.eu/

Врач-сомнолог Павел Кудинов в комментарии для Pravda. Ru рассказал, что средняя продолжительность сна у человека — 6-8 часов. Он также отметил, что важно не время, в которое мы засыпаем, а важно время, в которое мы просыпаемся. Именно так вырабатывается режим сна. И чтобы его не сбивать, рекомендуется и в будние дни, и в выходные вставать в одно и то же время.

"Если вы просыпаетесь на работу в 9 и ложитесь в 11, то это тоже плохо, потому что вы будете спать 10 часов. Так вы переспите по времени. Это тоже не очень хорошо. Поэтому ложимся спать примерно за 8 часов до пробуждения. Нужно стараться просыпаться всегда в одно и то же время, чтобы не смещать биологические часы в выходные дни в разные стороны” — поделился эксперт.

Сомнолог также отметил, что продолжительность сна генетически запрограммирована у каждого человека индивидуально и с возрастом никак не меняется. Врач также поделился, что недостаток сна — это снижение уровня иммунитета, повышение заболеваемости, артериальной гипертензии и сахарного диабета. Вместе со снижением иммунитета снижается и способность контролировать опухолевые процессы.