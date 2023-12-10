Режиссёр Никита Михалков объяснил, как будет действовать запрет на ЛГБТ* в России.
Глава Союза кинематографистов РФ отметил, что Россия ведёт спецоперацию, так как является единственной страной в мире, которая заявила: "нет, это не для нас”.
"То, что сейчас принят закон о причислении ЛГБТ-организации к экстремистским и запрещены в РФ — это колоссальная победа традиционной славянской культуры", — сказал кинодеятель в интервью проекту "Скажи, не молчи".
Михалков отметил, что люди могут жить с кем угодно и как угодно, однако в спортивных и детских организациях пропагагды ЛГБТ* быть не должно.
Ранее Алексей Арестович** рассказал, что сокращение помощи Украине со стороны США связано с ненаввистью республиканцев к ЛГБТ.
* признан в России экстремистской организацией
** Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.