Михалков заявил, что признание ЛГБТ* экстремистским — это победа славянской культуры

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Режиссёр Никита Михалков объяснил, как будет действовать запрет на ЛГБТ* в России.

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

Глава Союза кинематографистов РФ отметил, что Россия ведёт спецоперацию, так как является единственной страной в мире, которая заявила: "нет, это не для нас”.

"То, что сейчас принят закон о причислении ЛГБТ-организации к экстремистским и запрещены в РФ — это колоссальная победа традиционной славянской культуры", — сказал кинодеятель в интервью проекту "Скажи, не молчи".

Михалков отметил, что люди могут жить с кем угодно и как угодно, однако в спортивных и детских организациях пропагагды ЛГБТ* быть не должно.

Ранее Алексей Арестович** рассказал, что сокращение помощи Украине со стороны США связано с ненаввистью республиканцев к ЛГБТ.

* признан в России экстремистской организацией

** Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.