Безработных не будут снимать с учёта за подработки

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Безработным россиянам разрешат временные подработки, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова на круглом столе в "Российской газете".

Фото: Пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Мероприятие было посвящено недавним изменениям в законе "О занятости населения в РФ". В соответствии с ними отныне безработных не будут снимать с учёта за разовые заработки.

"Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учёта", — напомнила замминистра.

Теперь можно брать подработку с оформлением по договору ГПХ продолжительностью до пяти рабочих дней, продолжая оставаться в статусе безработного.

"Важный момент, что появляется новшество, у нас такого никогда не было. Во время того, как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку, — пояснила Мухтиярова, — и служба занятости не имеет права тебя снять с пособия".

Поправки в закон "О занятости населения в РФ" одобрены Советом Федерации 7 декабря.