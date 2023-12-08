Сезон елочных базаров в разгаре, и эксперты делятся с россиянами советами по уходу за елкой, чтобы она радовала в течение всех праздников и прожила до Старого Нового года.
От выбора на базаре до установки дома — каждый этап имеет значение.
Советы включают аккуратную транспортировку, подпиливание основания ствола, использование влажного песка или влажной ткани в подставке, регулярное увлажнение, избегание перепадов температур и расположение елки вдали от отопительных приборов.
Вода с добавлением аспирина и сахара также поможет сохранить свежесть и пушистость иголок.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.