Эксперты рассказали, что делать с ёлкой, чтобы она не осыпалась до конца праздников

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Сезон елочных базаров в разгаре, и эксперты делятся с россиянами советами по уходу за елкой, чтобы она радовала в течение всех праздников и прожила до Старого Нового года.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

От выбора на базаре до установки дома — каждый этап имеет значение.

Советы включают аккуратную транспортировку, подпиливание основания ствола, использование влажного песка или влажной ткани в подставке, регулярное увлажнение, избегание перепадов температур и расположение елки вдали от отопительных приборов.

Вода с добавлением аспирина и сахара также поможет сохранить свежесть и пушистость иголок.