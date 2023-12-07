Регенерация кожи и борьба с инфекциями: удивительные процессы, которые происходят с организмом во время сна

2:29 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Когда человек засыпает, его тело вступает в восьмичасовой отдых, и после этого, просыпаясь, он ощущает себя свежими, практически не помня о том, что пробыл вне сознания. Эксперты HerBeauty. co называют несколько удивительных процессов, через которые проходит наш организм во время сна.

Фото: https://www.abc.net.au

Начинается сон с медленной фазы N1, которая переходит в более глубокую фазу N3, где разум постепенно становится менее чувствительным к внешним раздражителям, затрудняя пробуждение и замедляя все функции. Половину ночи мы проводим в фазе N2 или между фазами, где, по мнению ученых, хранятся долговременные воспоминания. Затем наступает фаза быстрого сна. Глаза быстро двигаются, а пульс, температура и дыхание приближаются к уровню дневной активности. В это время тело остается неподвижным, но активна симпатическая нервная система. Тело проходит через эти стадии сна до пяти раз за ночь. Фаза быстрого сна длится всего несколько минут, но с каждым циклом становится длиннее, достигая 30 минут к концу ночи. Температура тела падает на несколько градусов во время сна и достигает минимума за два часа до пробуждения. Во время быстрого сна терморегуляция тела снижается. Во время сна происходит паралич. Мозг создает химическое вещество под названием ГАМК, успокаивая "центры возбуждения" и отправляя сигналы о временном отключении мышц. Гормоны активно вырабатываются: мелатонин контролирует сон, а гормон роста способствует восстановлению организма. Тело вырабатывает цитокины — белки, борющиеся с воспалениями и инфекциями. Это объясняет, почему сон особенно важен при болезни: он поддерживает иммунную систему в хорошей форме. Иногда, когда начинаешь засыпать, появляются моменты гипнагогического подергивания, когда тело уже парализовано, но сон еще не начался полностью. Кожа также переживает обновление во время сна, избавляясь от старых клеток и создавая новые. Это объясняет, почему часть подушки состоит из омертвевших клеток эпидермиса

Подарите своему телу необходимый отдых, чтобы оно могло продолжать свою удивительную работу, поддерживая жизненную энергию и здоровье.