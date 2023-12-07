В России ожидается аномальный холод впервые за 10 лет

1:59 Your browser does not support the audio element. Общество

6 декабря в Москве температура воздуха опустилась до -13 градусов, ночью ожидается до -18 градусов. Синоптик Александр Шувалов в комментарии для Pravda.Ru предупредил о наступлении аномального холода в России. Такие заморозки могут иметь негативные последствия для различных секторов экономики, а также повлиять на жизнь людей во многих регионах страны.

Фото: Нейросеть Шедеврум

“Это связано с ультраполярным вторжением арктического антициклона по достаточно необычной траектории. Обычно они перемещаются с северо-запада на юго-восток. А в данном случае он с севера или даже с северо-востока движется сначала на европейскую территорию Россию, а затем движется дальше на Урал, в Сибирь, в Казахстан и даже в Среднюю Азию”, - рассказал эксперт.

Синоптик также отметил, что сила и интенсивность этого похолодания очень большие. Подобного похолодания в центральной европейской части страны не было около 10 лет. В ближайшее время ожидаются 20-градусные морозы. На востоке европейской территории страны (Сыктывкар, Пермь, Киров, Кудымкар) температуры могут опускаться до 36-38 градусов холода. Казань, Самара, Ульяновск – 33-35 градусов. До -40 градусов может быть в Омской, Томской областях, на юге Тюменской области.



В средней полосе европейской части России аномальное похолодание продлится около 5-6 дней. 12 декабря можно ожидать повышение температуры в Москве, Ярославле, Туле, 11 декабря – в Санкт-Петербурге, Смоленске, 14 декабря – в Казане, Самаре, Ульяновске, Кирове. На Урале и юге Сибири это похолодание задержится дольше.