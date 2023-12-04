The North Face нашел неожиданный способ удовлетворить недовольную вещью клиентку

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Американский бренд The North Face нашел способ удовлетворить возмущение клиентки. Она была недовольна качеством вещи. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: YouTube

Таким образом, жительница Техаса Дженнифер Дженсен на свой день рождения, находясь в походе, была одета в ветровку-дождевик упомянутой марки. Тем не менее, она осталась недовольна качеством одежды.

"Пожалуйста, улучшите качество и отправьте его мне. Я буду стоять на горе в Новой Зеландии и ждать свою куртку", — написала она.

Представители The North Face заявили, что увидели ролик покупательницы. Они предложили ей сотрудничество. Компания пригласила клиентку сняться в рекламе. В ролике работник The North Face подлетает к ней на вертолете и вручает новый дождевик. Видео уже появилось в соцсетях.

Новая куртка выдержала непогоду.

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