The North Face нашел неожиданный способ удовлетворить недовольную вещью клиентку

Американский бренд The North Face нашел способ удовлетворить возмущение клиентки. Она была недовольна качеством вещи. Об этом сообщает Daily Mail.
Таким образом, жительница Техаса Дженнифер Дженсен на свой день рождения, находясь в походе, была одета в ветровку-дождевик упомянутой марки. Тем не менее, она осталась недовольна качеством одежды.
"Пожалуйста, улучшите качество и отправьте его мне. Я буду стоять на горе в Новой Зеландии и ждать свою куртку", — написала она.
Представители The North Face заявили, что увидели ролик покупательницы. Они предложили ей сотрудничество. Компания пригласила клиентку сняться в рекламе. В ролике работник The North Face подлетает к ней на вертолете и вручает новый дождевик. Видео уже появилось в соцсетях.
Новая куртка выдержала непогоду.
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