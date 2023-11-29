Lyst: кроссовки Adidas Samba стали самыми популярными в мире

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты платформы Lyst, которая специализируется на аналитике поведения потребителей в индустрии моды, выявили самые продаваемые кроссовки в мире в этом году. Материал опубликован на сайте платформы.

Фото: Adidas

Результаты анализа показывают, что первым в рейтинге по популярности оказались кроссовки Samba бренда Adidas. Пользователи сети искали данную модель на платформе каждые 1,7 минуты.

Фасон стал популярен у знаменитостей, в следствие этого, он стал популярен и у потребителей. Samba были замечены на ASAP Rocky и Гарри Стайлсе.