Lyst: кроссовки Adidas Samba стали самыми популярными в мире

Эксперты платформы Lyst, которая специализируется на аналитике поведения потребителей в индустрии моды, выявили самые продаваемые кроссовки в мире в этом году. Материал опубликован на сайте платформы.
Результаты анализа показывают, что первым в рейтинге по популярности оказались кроссовки Samba бренда Adidas. Пользователи сети искали данную модель на платформе каждые 1,7 минуты.
Фасон стал популярен у знаменитостей, в следствие этого, он стал популярен и у потребителей. Samba были замечены на ASAP Rocky и Гарри Стайлсе.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.