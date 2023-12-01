Президент РФ исключил Генри Резника из состава СПЧ

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Вечером 1 декабря на лентах российских информационных агентств появилась новость о том, что Владимир Путин исключил из состава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) несколько членов, включая Генри Резника.

Фото: kremlin.ru

О том, что адвокат Генри Резник выходит из СПЧ стало известно в 2022 году. В том же году Резник вышел из Совета Федеральной палаты адвокатов и Общественного совета при Минюсте.

Сегодня на сайте Кремля опубликован соответствующий указ, согласно которому помимо Резника из состава СПЧ исключены Шота Горгадзе, Александр Мукомолов, Леонид Никитинский, Мара Полякова и Евгений Ясин, скончавшийся 25 сентября этого года.

Генри Резник — доктор юридических наук и один из наиболее известных российских юристов. В разное время он представлял интересы таких персон, как Борис Ельцин, Егор Гайдар, Борис Березовский, Евгений Киселев и Владимир Сорокин.

Резник написал несколько научных трудов в области уголовного права. Во время встречи с Президентом Путиным в 2021 году он высказал мнение о том, что законодательство об иноагентах является "дефектным" и предложил внести в него поправки. В ответ Президент отметил, что российские нормы об иноагентах — это "легкое напоминание" о том, как подобное регулируется в других странах для защиты суверенитета.

Совет по правам человека (СПЧ) — консультативный орган, действующий при главе государства. Его главная задача — содействие в обеспечении и защите прав и свобод граждан РФ.