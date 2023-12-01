ВТБ: мошенники маскируются под мастеров по ремонту

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники стали маскироваться в приложениях и маркетплейсах и создавать объявления в России от лица мастеров, которые предлагают ремонт и бытовые услуги. Отмечается, что злоумышленники заводят диалог с потенциальной жертвой в мессенджерах, и выманивают там средства. Затем они исчезают. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ВТБ.

Фото: www.muravlenko24.ru

"Злоумышленники предлагают выполнить бытовые и ремонтные услуги, а после внесения аванса псевдо-мастер исчезает", — говорится в сообщении.

Когда жертва реагирует на объявление об услугах, мошенник переводит общение в мессенджер, уточняет детали работы, договаривается о дате. В определённый день мошенник сообщает о том, что собирается приобрести детали или инструменты для проведения ремонтных работ.

Жертву просят перевести задаток по фишинговой ссылке. После этого мошенник перестает отвечать на сообщения.

Ранее мы сообщали о том, что жертвами телефонных мошенников всё чаще становятся дети 8-10 лет.